Англия

"Синие" готовы рассмотреть предложения по французу.

Челси готов продать полузащитника Нголо Канте в летнее межсезонье, сообщает портал Calciomercato.

Руководство лондонского клуба больше не считает французского хавбека ключевым игроков и готово рассмотреть по нему предложения. Главным претендентом на 29-летнего игрока считается Интер.

Действующий контракт Канте с Челси рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 27 поединков в футболке "синих", отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Челси согласовал условия контракта с полузащитником Байера Каем Хаверцом.