"Синие" готовы рассмотреть предложения по французу.
Нголо Канте, Getty Images
24 июля 2020, 13:58
Челси готов продать полузащитника Нголо Канте в летнее межсезонье, сообщает портал Calciomercato.
Руководство лондонского клуба больше не считает французского хавбека ключевым игроков и готово рассмотреть по нему предложения. Главным претендентом на 29-летнего игрока считается Интер.
Действующий контракт Канте с Челси рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне полузащитник провел 27 поединков в футболке "синих", отличившись тремя голами.
Ранее сообщалось, что Челси согласовал условия контракта с полузащитником Байера Каем Хаверцом.