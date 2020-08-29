Англия

Главный тренер Ливерпуля — о поражении в игре против Арсенала.

Ливерпуль в серии послематчевых пенальти уступил Арсеналу и не сумел завоевать Суперкубок Англии. Комментарий по матчу дал Юрген Клопп.

"Мы заслужили сравнять счет в матче, могли забить больше, но не сложилось. Когда играешь против команды с такой схемой, нужно сохранять бодрость в последней трети, загонять в угол соперника. Ритм упал, сегодня этого было недостаточно".

"Важно, что Минамино забил первый гол за Ливерпуль. Он нам очень помог, многое было хорошо", — приводит слова Юргена Клоппа BBC.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Арсенал – Ливерпуль.