Англия

"Львы" хотят заполучить аргентинского вратаря.

Голкипер Арсенала Эмильяно Мартинес попал в сферу интересов Астон Виллы, сообщает издание The Independent.

Бирмингемский клуб планирует укрепить вратарскую позицию в межсезонье и попытается заполучить аргентинца. Руководство "львов" готово предложить за вратаря около 10 миллионов фунтов.

Действующий контракт Мартинеса с Арсеналом рассчитан до июня 2022 года.

В новом сезоне голкипер успел провести в составе "канониров" матч в Суперкубке Англии и выиграл с командой трофей.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла также заинтересована в подписании защитника Атлетико Кирана Триппьера.