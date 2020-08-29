Англия

"Лесников" не устроило предложение бирмингемского клуба.

Ноттингем Форест отказался отпускать защитника Мэттью Кэша в Астон Виллу, сообщает Sky Sports.

Астон Вилла предлагала около 10 миллионов фунтов за правого фулбека, однако руководство Фореста ответило отказом. В ближайшее время бирмингемский клуб планирует сделать новое предложение по англичанину.

В подписании 23-летнего игрока также заинтересованы Шеффилд Юнайтед, Вест Хэм и Милан.

В минувшем сезоне Кэш провел 45 поединков в футболке "лесников", отличившись тремя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла также заинтересована в подписании защитника Атлетико Кирана Триппьера.