Германия

Защитник сборной Германии продолжит карьеру в Премьер-лиге.

Центрбек Фрайбурга Робин Кох стал футболистом Лидса, сообщил официальный сайт "павлинов". Контракт рассчитан до 2024 года.

Стоимость трансфера официально не разглашается, однако СМИ утверждают, что с учетом бонусов она может достигнуть 13 млн евро.

Долгое время интерес к Коху приписывали Бенфике, но сделка так и не состоялась. "Орлы" подписали экс-игрока Тоттенхэма Яна Вертонгена в качестве свободного агента.

За три последних сезона Робин сыграл 87 матчей за Фрайбург и забил пять голов. Прошлой осенью он дебютировал за сборную Германии против Аргентины, а также сыграл с Беларусью. Также защитник получил вызов на ближайшие матчи Бундестим в Лиге наций против Испании и Швейцарии.