Англия

Бразильский хавбек присоединится к команде Карло Анчелотти.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис высказался о последних слухах, которые связывают центрального защитника Калиду Кулибали с возможным переходом в Манчестер Сити, а полузащитника Аллана с предстоящим трансфером в Эвертон.

"Я вижу множество канюков на трансферном рынке. Вы знаете, о ком я говорю. Похоже, они ждут момент, чтобы налететь, но у нас есть непробиваемая броня. Они не получат то, что хотят, или по той цене, за которую хотят".

"Что касается Аллана, то мы находимся на финальной стадии переговоров. Он отправится в Эвертон", — приводит слова Де Лаурентиса Goal со ссылкой на интервью Radio KissKiss.

Ранее сообщалось, что подписание Аллана обойдется Эвертону в 25 миллионов евро. Также в сделку будут включены различные бонусы.