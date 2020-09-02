Англия

Чемпиона мира все устраивает в нынешнем клубе.

Хавбек Челси Нголо Канте не горит желанием уходить из Челси – он предпочитает продолжать карьеру в клубе, сообщает Goal.

Интерес к Нголо проявляет Интер, который тренирует экс-наставник Челси Антонио Конте. "Синие" готовы отпустить футболиста за 50 млн евро.

В прошлом сезоне Нголо сыграл в 22 играх Премьер-лиги, отметившись при этом тремя забитыми мячами.

Также Интер ведет переговоры о трансфере из Барселоны Артуро Видаля. Стороны близки к соглашению. Не исключено, что чилиец переедет в Италию на правах свободного агента.