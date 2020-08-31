Испания

Хавбек не намерен выступать за каталонскую команду.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль намерен обсудить с руководством преждевременное завершение контракта, сообщает Sky Italia.

Напомним, действующее соглашение чилийского футболиста с каталонцами истекает будущим летом, а цвета "блаугранас" игрок защищает с 2018 года.

Отмечается, что и тренерский штаб во главе с Рональдом Куманом не рассчитывает на Видаля, а потому хавбек, вероятно, покинет команду уже в ближайшее время.

Ранее чилиец раскритиковал свою команду, заявив, что в Барселоне слишком мало квалифицированных игроков.