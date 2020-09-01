Италия

Агенты чилийца уже связались с Барселоной, чтобы ускорить процесс трансфера.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль, по всей видимости, продолжит карьеру в Интере. Об сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 33-летний чилиец дал свое согласие на переход в стан "нерадзурри". Стороны уже согласовали условия двухлетнего контракта, по которому футболист будет получать 6 миллионов евро за сезон.

Агенты Видаля пытаются ускорить процесс перехода своего клиента в Интер путем ведения переговоров с руководством Барселоны. Ранее сообщалось, что Артуро хочет досрочно разорвать с "сине-гранатовыми" соглашение, которое рассчитано до лета 2021 года.

В сезоне-2019/20 чилийский хавбек провел в футболке каталонского клуба 33 поединка, в которых он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.