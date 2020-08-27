Испания

Колумбиец в шаге от переезда в Англию.

Эвертон согласовал с мадридским Реалом трансфер полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает Marca.

По данным источника, "ириски" заплатят испанскому клубу 25-30 миллионов евро за колумбийского футболиста, а самому игроку будет предоставлен трехлетний контракт.

Отмечается, что переговоры прошли очень легко, так как и клуб намерен избавиться от Хамеса, так и сам хавбек не раз заявлял, что стремился покинуть Реал.

Также известно, что главный тренер Эвертона Карло Анчелотти лично попросил руководство купить игрока, так как был доволен работой с ним в Баварии.