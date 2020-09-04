Англия

Центральный защитник снова наденет футболку национальной команды.

Гарет Саутгейт собирается вернуть Гарри Магуайра в сборную Англии на октябрьские матчи, сообщает The Guardian.

"Мы поддерживали связь все последние две с половиной недели. Это явно был действительно сложный период для него, и я думаю, что последние несколько дней были для него очень важны, чтобы расслабиться, отвлечься от всего внимания и отдохнуть", — сказал Магуайр.

Отметим, что защитник был исключен из состава национальной команды из-за конфликта около бара на греческом острове Миконос.

Напомним, что по последней информации обвинительный приговор Гарри Магуайра аннулировали.