Англия

Английский защитник вновь считается невиновным.

Обвинительный приговор капитана Манчестер Юнайтед Гарри Магуйра аннулировали после апелляции, сообщает BBC.

"Апелляция была принята и приведет к повторному рассмотрению дела в суде более высокой инстанции. Это означает, что у Гарри нет судимости, и он снова считается невиновным, пока его вина не будет доказана.

Соответственно, на него не распространяются какие-либо ограничения на международные поездки".

Защитник был арестован вместе со своим братом и другом после того, как во время отпуска на Миконосе вспыхнула драка из-за обвинений в том, что его сестре сделали инъекцию "наркотика для изнасилования".

Напомним, что Манчестер Юнайтед не собирается лишать Гарри Магуайра капитанской повязки из-за произошедшего инцидента.