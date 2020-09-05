Англия

Бразилец может продолжить карьеру в английском клубе.

Полузащитник Барселоны Рафинья Алькантара попал в сферу интересов Лидса, сообщает издание Sport.

Лидс планирует укрепить состав перед стартом в АПЛ и хочет подписать хавбека каталонского клуба. Стоимость бразильца оценивается в сумму около 16 миллионов евро.

В подписании 27-летнего игрока также заинтересованы такие клубы, как Арсенал, Эвертон и Вест Хэм.

В прошлом сезоне Рафинья выступал на правах аренды в Сельте, где провел 30 поединков, отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Лидс практически договорился о трансфере защитника загребского Динамо Йошко Гвардиола.