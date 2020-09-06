Англия

Астон Вилла готова выступить с предложением сразу, как только голкипер окончательно захочет покинуть Эмирейтс.

Вопрос о будущем голкипера Арсенала Эмильяно Мартинеса остается открытым. Аргентинец хочет получать больше игровой практики в качестве первого номера команды, поэтому готов ради этого сменить клубную прописку.

Как сообщает Football.London, будущее 28-летнего вратаря может определиться уже на следующей неделе. Арсенал предпочитает удержать Эми и готов повысить его заработную плату, однако финансовый аспект абсолютно не является для футболиста приоритетом.

Его цель — это регулярно играть, о чем прекрасно знают в Арсенале. Астон Вилла следит за ситуацией и готова сразу сделать официальное предложение по трансферу аргентинца, если тот примет окончательное решение покинуть стан "канониров".

Мартинес ждет от Арсенала конкретики и хочет услышать, какую ему роль планируют выделить в сезоне-2020/21. Именно от этого вратарь будет отталкиваться в вопросе своего будущего.