Англия

Французский полузащитник, вряд ли покинет Стэмфорд Бридж этим летом.

Интер нынешним летом проявляет серьезную заинтересованность в хавбеке Челси Нголо Канте. Однако, как сообщает Telefoot, сам футболист не горит желанием покинуть "синих".

Челси также не желает расставаться с Канте, хотя ранее сообщалось о готовности продать его за 50 млн евро. Поэтому француз, скорее всего, продолжит и дальше выступать за лондонский клуб.

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Лондонцы нынешним летом серьезно занялись усилением состава. Клуб уже подписал защитников Тиаго Силву и Маланга Сарра, полузащитников Хакима Зийеха и Кая Хаверца, а также нападающего Тимо Вернера.