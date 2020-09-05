Англия

В то время, как другие клубы включают эконом-режим, "синие" потратили на трансферы уже более 200 млн фунтов.

Спустя чуть более 17 лет после того, как Роман Абрамович бесшумно появился на Стэмфорд Бридж и изменил английский футбол навсегда, он снова доминирует на трансферном рынке. Челси потратил более 85 миллионов фунтов на подписание Хакима Зийеха и Тимо Вернера до и после карантина, а также добавил еще 50 млн фунтов, чтобы заполучить Бена Чилвелла из Лестера. Тиаго Силва тоже будет играть за "синих" в следующем сезоне, а с подписанием одного из самых дорогих новичков в истории Челси Кая Хаверца траты клуба превысили 200 миллионов фунтов. И Фрэнк Лампард по-прежнему ждет подписание нового голкипера под основу.

Несмотря на популярное мнение, финансовые вложения Романа Абрамовича в Челси не исчезли даже после противостояния с правительством Великобритании, из-за которого он не может наблюдать за командой на Стэмфорд Бридж. Последние финансовые отчеты показывают, что он вложит 247 млн фунтов из личного кармана, чтобы покрыть расходы клуба во время финансового года, закончившегося в июне 2019. Но даже с учетом этого, несколько неожиданно видеть щедрые траты Челси в то время, как другие топ-клубы затягивают пояса и корректируют свои грандиозные трансферные планы.

Один из агентов, который работал с "синими", прокомментировал The Athletic: "Челси играет мышцами, показывая, что является серьезной силой на рынке". Но как они могут тратить суммы, о которых их конкуренты в нынешней ситуации даже не думают?

Челси отчитался об убытках в 101,8 млн фунтов до налогообложения в сезоне-2018/19 – самых больших с 2005 года, когда Абрамович щедро выписывал чеки на трансферы, которые принесли клубу первое в его эпоху чемпионство. С тех пор УЕФА внедрил финансовый фейр-плей, который разрешает клубам убытки максимум в 30 млн евро в течение любого трехлетнего периода, который может быть изучен. Это означает, что еще одни солидные убытки по итогам финансового года-2019/20 сделают очень сложным соответствие правилам ФФП.

Но есть несколько моментов, которые следует отметить. Где-то в глубине объемного отчета Челси указывает, что доход в размере 115,4 млн фунтов от продажи игроков – в основном, благодаря дорогостоящим уходам Эдена Азара и Альваро Мораты – уже записан на следующий финансовый год. Эта выручка, а также тот факт, что в сезоне-2019/20 "синие" потратили лишь 40 млн фунтов на трансферы, выкупив Матео Ковачича у Реала, означает, что они задекларировали очень солидную трансферную прибыль в последнем отправленном в УЕФА отчете.

Все новички этого трансферного окна зарегистрированы не ранее, чем 1 июля. Это значит, что все траты будут включены в отчет за 2020/2021 финансовый год. Прибавим к этому еще заявление УЕФА о готовности дать клубам некоторые поблажки в соблюдении финансового фейр-плей, учитывая пандемию коронавируса, оставившую их без доходов в день матчей. Дополнительная помощь от владельцев клубов будет рассматриваться индивидуально в каждом случае.

Состояние Абрамовича осталось относительно стабильным в 2020 году, Forbes оценивает его в 9,5 миллиарда фунтов. Его присутствие дает Челси тот уровень финансовой безопасности, который не могут предоставить своим детищам некоторые другие владельцы топ-клубов.

Ни один сотрудник Челси не был сокращен во время карантина. И пусть разговоры с первой командой о сокращении зарплат велись, они так и остались просто разговорами.

Кроме того, Челси приложил значительные усилия и солидно потратился, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом системе общественного здравоохранения в Англии. Отели Millenium и Copthorne снаружи Стэмфорд Бридж сделали доступными для сотрудников Национальной здравоохранительной системы, а клубные медики получили разрешение присоединиться к этой борьбе, если имели желание. Также Абрамович добавил 200 тысяч фунтов к аналогичной сумме, собранной фанатами клуба, чтобы помочь благотворительному фонду Refuge. Это был ответ на всплеск насилия во время карантина.

Эти шаги соответствуют дальнейшей трансферной деятельности Челси, ведь никто не может предъявить "синим" обвинения в аморальном или неэтическом поведении. Абрамович не увольнял 55 рядовых сотрудников клуба, прежде, чем заключать многомиллионные контракты с новыми футболистами – как это сделал Арсенал. У Челси нет риска зарекомендовать себя как клуб, который ставит свои собственные интересы превыше своих сотрудников.

"То, что мы видим во время коронавируса – важность социального капитала, как клубы ведут себя, когда люди теряют свою работу, — говорит доктор Роб Уилсон, эксперт по футбольным финансам в Шеффилдском университете. – На Арсенал серьезно обозлились после увольнения 55 человек, вслед за которым последовало подписание Виллиана с весьма солидным контрактом. И это нарратив, который сейчас доминирует в футболе. Люди ждут, что их клубы будут вести себя более ответственно. Думаю, это держат в уме некоторые топ-клубы Премьер-лиги".

"Я ни в коем случае не хочу сказать, что Челси проделывал общественную работу, чтобы иметь возможность спокойно тратить на трансферы, но это один из непрямых бонусов, которые принесло им социально ответственное поведение. Теперь они могут действовать агрессивнее на трансферном рынке. Болельщики этого тоже хотят".

Челси в это трансферное окно ощущает себя свободнее, чем большинство их соперников. Для них этот период долгое время виделся как ключевая возможность изменить и усилить команду. К тому же, рынок стал податливее для богатых покупателей, ведь клубы по всей Европе работают над уменьшением потерь от того, что матчи будут играться без зрителей или с серьезно ограниченным количеством болельщиков в обозримом будущем.

"Они могут использовать это окно, чтобы освежить состав. И что жизненно важно – сейчас это рынок покупателей. Клубы могут не признавать это публично все время, но многие из них измотаны коронавирусом, карантином и играми без зрителей. Большинство не может всерьез сопротивляться, когда приходит Челси с чистым чеком. В конце концов, они должны быть прагматичны", — рассказывает агент.

Несмотря на изначальные заявления, что Чилвелл уйдет разве что за примерно те же 80 млн, за которые Гарри Магуайр годом ранее был продан в МЮ, Лестер остался довольствоваться 50 млн, которые предложил Челси. РБ Лейпциг сообщил Тимо Вернеру, что для клуба лучшим вариантом будет принять предложение в прописанные в его клаусуле 54 млн фунтов – сразу после того, как Ливерпуль заявил о своем выходе из гонки за игроков. Это подтолкнуло немца к переезду на Стэмфорд Бридж.

Абрамович больше тратит в это окно отчасти из-за того, что понимает, что сейчас эти деньги принесут ему больше выгоды, чем в обычный трансферный период. При нормальных обстоятельствах Хаверц выбирал бы среди топ-клубов Европы, а Байер наслаждался бы ожесточенными торгами на аукционе среди покупателей. Но вместо этого путь Челси к покупке игрока быстро стал свободным. "Синие" покупают одного из самых многообещающих атакующих талантов Европы, возможно, впервые после того, как они сделали это с Эденом Азаром летом 2012 года.

Задачей посложнее для Марины Грановской будет найти новые клубы для футболистов, которые не нужны Лампарду и сократить платежную ведомость клуба, которая разраслась до 285,6 млн фунтов в сезоне-2018/19 или же до 63,9% от оборота клуба. Даже если она преуспеет, маловероятно, что Челси выручит деньги того же порядка, что и потраченные на покупки средства.

Когда трансферное окно закроется 5 октября, чистые расходы Челси на трансферы, скорее всего, будут значительными. Но важно понимать, что чистые расходы – не единственный путь, которым клубы руководствуются при учете своей трансферной активности.

Стоимость трансфера любого новичка расписывается на полную длительность его контракта – этот процесс в бухучете называют амортизацией – и прибавляется к ежегодной зарплате, чтобы определить стоимость футболиста в ежегодном отчете. Например, Вернера не запишут как расход 54 млн фунтов в сезоне-2020/2021: эту сумму разделят на пять прописанных в контракте лет + ежегодная зарплата в 8,84 млн фунтов. Это означает, что он будет пять лет записываться как расход 19,64 млн фунтов.

Учитывая новые трансферы таким образом, клубам легче оперировать на рынке. В таком случае текущие потери на счетах не обязательно являются нарушением финансового фейр-плей. Для продаж футболистов учитывается другая калькуляция, поэтому не обязательно стоимость уходящих игроков должна превышать цену приходящих, чтобы зарегистрировать прибыль на них в годовых отчетах.

"Это правильный путь учета, небольшой бухгалтерский трюк, который позволяет намного проще со всем управляться, — объясняет Уилсон. – Клубы расписывают сумму на весь срок действия контракта. Вы можете видеть, как после двух-трех лет эти соглашения продлеваются, потому что таким образом сумма трансфера разбивается на еще больший период времени. Это делает футболиста более доступным с точки зрения учета".

"Мы теряем голову от огромных трансферных сумм, но клубы предпочитают разбивать их на всю длительность контракта, — добавляет агент. – Они не всегда настолько огромные, как кажется с первого взгляда, их можно встроить в долгосрочный бизнес-план. За исключением Тиаго Силвы, Челси берет футболистов на длительный период. Технически, их можно продать. Посмотрите, как это было с Азаром: купили за 30 млн фунтов, а затем продали втрое дороже. "Синие" скрупулезно подходят к большим трансферам. Да, Кепа может быть исключением из правил, но он еще относительно молод. В нем видят потенциал".

Покупки Челси в это окно вызывают восхищение, но в то же время, это стратегические трансферы. Зийех, Вернер, Хаверц и Чилвелл – за ими всеми клуб следил долгое время с одобрения Лампарда. "Синие" надеются, что эти покупки помогут нивелировать отставание в классе от Ливерпуля и Манчестер Сити. В то же время, это поможет оторваться от других клубов Премьер-лиги, которые не могут подтвердить свои амбиции на Лигу чемпионов такими же тратами.

В действиях Абрамовича есть риск, но есть и логика. "Было бы неправильно говорить, что клубы АПЛ не в состоянии работать на рынке, потому что они точно в состоянии, — говорит Уилсон. – Просто они отдают предпочтение заботе о своей будущей финансовой модели, поэтому мы видим, что трат стало несколько меньше. Челси пошел против течения".

"Они считают: "Если мы потратим сейчас весьма значительную сумму, эти футболисты будут с нами следующие три-четыре сезона, и мы сможем продолжать развивать состав". Они подписывают своих будущих лидеров сразу. Пожалуй, можно ожидать, что в следующие окна они будут тратить меньше, чем в это. Просто у них другая стратегия".

"Борьба в топ-6 весьма напряженная, так что тот, кто тратит сейчас, получит возможность оторваться от конкурентов. Большинство подписаний Челси случилось после того, как клуб обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Это означает, что они могут получить около 100 миллионов фунтов дополнительного дохода от телетрансляций и коммерческих сделок – если пройдут в более поздние стадии турнира. Это на 100 млн больше, чем получат команды за пределами топ-4",

"Если клубы за пределами первой четверки не будут тратить, то мы можем увидеть укрепление позиций нынешней топ-4 и превращение "Большой шестерки" в "Большую четверку".

Ноша извлечения футбольной выгоды из инвестиций полностью ляжет на плечи Фрэнка Лампарда, однако Абрамович отвечает всем тем, кто говорил, что он больше не хочет тратиться на создание новой великой команды Челси. "Единственный способ сократить отставание от Манчестер Сити и Ливерпуля – это тратить, — говорит агент. – В альтернативном случае есть риск отстать и превратиться в клуб, который в лучшем случае может рассчитывать только на выход в Лигу Европы".

"Бавария показала Челси, насколько далеки они от победы в таком турнире, как Лига чемпионов. На базовом уровне все зависело от аппетита Абрамовича, и из того, что мы видим на трансферном рынке, можно сделать вывод, что он столь же предан клубу, как и всегда".

Лайам Туоми и Доминик Филфилд, The Athletic