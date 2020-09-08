Англия

Нападающий Валенсии может продолжить карьеру в Премьер-лиге.

Форвард Валенсии Макси Гомес входит в сферу интересов Эвертона, сообщает The Telegraph. "Летучие мыши" могут отпустить игрока, чтобы получить деньги и сократить зарплатную ведомость.

В прошлом сезоне 24-летний нападающий забил десять голов в 33 матчах Ла Лиги (25 - с первых минут) за Валенсию.

Также интерес к Гомесу приписывали Барселоне. Каталонцы якобы видят в нем преемника Луису Суаресу.

Эвертон сегодня объявил о переходе другого представителя чемпионата Испании – колумбийского полузащитника Реала Хамеса Родригеса.