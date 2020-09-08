Англия

"Львы" хотят заполучить форварда Борнмута.

Нападающий Борнмута Джошуа Кинг попал в сферу интересов Астон Виллы, сообщает издание The Telegraph.

Кинг намерен покинуть Борнмут после вылета из АПЛ, и руководство Виллы хочет воспользоваться этой возможностью. "Львы" готовы предложить около 16 миллионов фунтов за норвежского форварда.

Действующий контракт Кинга с Борнмутом рассчитан до июня 2021 года.

В минувшем сезоне 28-летний игрок провел 27 поединков в футболке "вишен", отличившись шестью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла объявила о приобретении защитника Мэтти Кэша.