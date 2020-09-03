Защитник "лесников" продолжит карьеру в Премьер-лиге.
Мэтти Кеш, Астон Вилла
03 сентября 2020, 13:20
Правый фулбэк Ноттингем Форест Мэтти Кэш перешел в Астон Виллу, сообщил официальный сайт бирмингемцев.
Официально стоимость сделки не разглашается, но Transfermarkt оценивает переход в 15,75 млн евро. Ранее Ноттингем не устроило предложение в 10 млн фунтов по игроку, который в прошлом сезоне был назван лучшим футболистом "лесников".
В кампании-2019/20 Кэш провел 45 поединков в футболке "лесников", отличившись тремя голами и пятью ассистами.
Астон Вилла также претендует на вратарей Серхио Ромеро (Манчестер Юнайтед) и Эмилиано Мартинеса (Арсенал) и форварда Каллума Уилсона (Борнмут).