Англия

Защитник "лесников" продолжит карьеру в Премьер-лиге.

Правый фулбэк Ноттингем Форест Мэтти Кэш перешел в Астон Виллу, сообщил официальный сайт бирмингемцев.

Официально стоимость сделки не разглашается, но Transfermarkt оценивает переход в 15,75 млн евро. Ранее Ноттингем не устроило предложение в 10 млн фунтов по игроку, который в прошлом сезоне был назван лучшим футболистом "лесников".

В кампании-2019/20 Кэш провел 45 поединков в футболке "лесников", отличившись тремя голами и пятью ассистами.

Астон Вилла также претендует на вратарей Серхио Ромеро (Манчестер Юнайтед) и Эмилиано Мартинеса (Арсенал) и форварда Каллума Уилсона (Борнмут).