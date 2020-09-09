Англия

Бирмингемцы усилились нападающим из Чемпионшипа.

Астон Вилла подписала нападающего Брентфорда Олли Уоткинса, сообщает официальный сайт клуба.

СМИ утверждают, что рекордная трансферная стоимость составила 28 миллионов фунтов и пять в виде бонусов, значительно превзойдя Уэсли Мораеса, за которого бирмингемцы заплатили Брюгге 22 миллиона фунтов в 2019 году.

Олли Уоткинс в прошлом сезоне отыграл 50 поединков, в которых отметился 26 голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что ранее свой трансферный рекорд обновил Вулверхэмптон, приобретя нападающего Порту.