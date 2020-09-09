Англия

Нападающий Брентфорда Олли Уоткинс может стать самым дорогим приобретением в истории бирмингемского клуба.

Астон Вилла и Брентфорд согласовали в принципе условия трансфера Олли Уоткинса — сообщает Sky Sports.

Сумма сделки составит 28 миллионов фунтов, а с учетом бонусов может вырасти еще на 5 миллионов.

Нападающему предстоит пройти медицинское обследование, и если оно окажется успешным, то 24-летний форвард станет самым дорогим приобретением Астон Виллы, значительно превзойдя Уэсли Мораеса, за которого бирмингемцы заплатили Брюгге 22 миллиона фунтов в 2019 году.

Олли выступал за Эксетер (78 матчей во всех турнирах, 26 голов), Уэстон (25, 10) и Брентфорд (143, 49).

Ранее сообщалось, что Астон Вилла рассматривает кандидатуру нападающего Борнмута Джошуа Кинга.