Англия

Крисенсио Саммервилл может усилить новичка английской Премьер-лиги.

Лидс Юнайтед, вернувшийся в высший дивизион Англии по итогам минувшего сезона Чемпионшипа, близок к подписанию молодого крайнего полузащитника Фейеноорда Крисенсио Саммервилла.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, переговоры между клубами по 18-летнему нидерландцу могут завершиться уже сегодня, 9-го сентября, а сумма трансфера должна составить около 1 миллиона евро.

В прошлом сезоне Саммервилл выступал на правах аренды за Ден Хааг, за который провел в рамках Эредивизи 21 поединок, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, в текущее трансферное окно Лидс оформил рекордный трансфер в своей истории, подписав форварда Родриго Морено из Валенсии за 30 миллионов евро.