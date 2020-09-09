Крисенсио Саммервилл может усилить новичка английской Премьер-лиги.
Крисенсио Саммервилл, ФК Фейеноорд
09 сентября 2020, 19:59
Лидс Юнайтед, вернувшийся в высший дивизион Англии по итогам минувшего сезона Чемпионшипа, близок к подписанию молодого крайнего полузащитника Фейеноорда Крисенсио Саммервилла.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, переговоры между клубами по 18-летнему нидерландцу могут завершиться уже сегодня, 9-го сентября, а сумма трансфера должна составить около 1 миллиона евро.
В прошлом сезоне Саммервилл выступал на правах аренды за Ден Хааг, за который провел в рамках Эредивизи 21 поединок, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
Напомним, в текущее трансферное окно Лидс оформил рекордный трансфер в своей истории, подписав форварда Родриго Морено из Валенсии за 30 миллионов евро.