Менеджер "синих" прокомментировал трансфер немецкого хавбека.
Фрэнк Лампард и Кай Хаверц, chelseafc.com
09 сентября 2020, 21:32
Главный тренер Фрэнк Лампард поделился своим мнением о подписании полузащитника Байера Кая Хаверца.
"Кай – действительно интригующий трансфер для меня и в первую очередь для клуба. Я давно следил за этим игроком, который выступает на схожей со мной позиции. Я уже некоторое время слежу за такими футболистами. Я знал, насколько он талантлив и как мы будем использовать его в клубе.
Мы надеемся, что наши игроки будут совершенствоваться и взрослеть здесь, хоть они уже сейчас находятся на высоком уровне.
Это игрок, который подходит нам по всем параметрам, я очень рад его подписанию", – рассказал Лампард в комментарии официальному сайту клуба.
Напомним, Челси объявил о подписании Хаверца в начале сентября, заплатив за него около 72 миллионов фунтов.