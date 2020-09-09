Англия

Менеджер "синих" прокомментировал трансфер немецкого хавбека.

Главный тренер Фрэнк Лампард поделился своим мнением о подписании полузащитника Байера Кая Хаверца.

"Кай – действительно интригующий трансфер для меня и в первую очередь для клуба. Я давно следил за этим игроком, который выступает на схожей со мной позиции. Я уже некоторое время слежу за такими футболистами. Я знал, насколько он талантлив и как мы будем использовать его в клубе.

Мы надеемся, что наши игроки будут совершенствоваться и взрослеть здесь, хоть они уже сейчас находятся на высоком уровне.

Это игрок, который подходит нам по всем параметрам, я очень рад его подписанию", – рассказал Лампард в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, Челси объявил о подписании Хаверца в начале сентября, заплатив за него около 72 миллионов фунтов.