Германия

Полузащитник дал первый комментарий после перехода в стан лондонцев.

Кай Хаверц подписал контракт с Челси до 2025 года и остался очень доволен такой сделкой.

"Я очень счастлив и горд оказаться здесь. Для меня выступления за такой большой клуб, как Челси, – это осуществление мечты, и я с нетерпением жду, когда встречусь со всеми игроками и тренерами. Да, я очень рад быть здесь!", — приводит слова немца официальный сайт Челси.

В сезоне-2019/20 Кай Хаверц провел за Байер 45 поединков во всех турнирах, в которых он забил 18 голов и отдал 9 результативных передач.

Омтетим, что сумма трансфера не разглашается, но, по информации различных СМИ, Байер получил за Хаверца порядка 72 миллионов фунтов.