Англия

Очередной португалец присоединился к стану "волков".

Вулверхэмптон на своем официальном сайте объявил о подписании атакующего полузащитника Порту Витора Феррейры, более известного как Витинья.

20-летний португалец перешел в новый клуб на правах годичной аренды, по истечению которой "волки" имеют возможность выкупить его на постоянной основе.

Витинья будет выступать в Вулверхэмптоне под 20-м номером. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Португалии 15 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, ранее Вулверхэмптон оформил рекордный трансфер в своей истории, которым стал Фабио Силва из Порту. Также английский клуб усилился защитником Лиона Марсалом.