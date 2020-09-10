Англия

Новичок АПЛ планирует усилиться сербским защитником.

Бывший защитник Челси Бранислав Иванович может в ближайшее время стать игроком Вест Бромвича, сообщает издание The Telegraph.

"Дрозды" практически согласовали все условия сотрудничества с сербским центрбеком, который находится в статусе свободного агента. Новичок АПЛ может представить 36-летнего игрока до стартового матча в АПЛ против Лестера.

Последним клубом Ивановича был Зенит, в котором он выступал с 2017 года. В прошлом сезоне защитник провел 35 поединков в футболке питерского клуба, отличившись четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что Вест Бромвич объявил о приобретении защитника Уигана Седрика Кипре.