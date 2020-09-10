Англия

Менеджер рассказал о критериях выбора состава.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард высказал свое мнение о том, как будет формировать состав команды в следующем сезоне.

"Я буду честен в том, как я выберу команду. Я не буду выбирать команду по тому принципу, пришли ли игроки из академии или их приобрели, я буду выбирать команду по тому, как, по моему мнению, ее следует выбирать состав каждую неделю, как они тренируются и как они выступали в предыдущих матчах".

"Каждый должен позитивно настроиться на сезон, тренироваться как можно лучше и беспокоиться о единстве команды и о том, как мы будем действовать", — цитирует Лампарда Goal.

Ранее наставник лондонцев прокомментировал покупку у Байера полузащитника Кая Хаверца.