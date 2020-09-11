Англия

Ола Айна вернется в английскую Премьер-лигу.

Торино и Фулхэм согласовали аренду защитника Олы Айны — сообщил официальный сайт новичка АПЛ.

Аренда на сезон-2020/21 обойдется Фулхэму в 2,5 миллиона евро, а если по окончании сезона лондонцы воспользуются правом выкупа, то заплатят Торино за 23-летнего нигерийца еще 12,5 миллиона.

Айна провел 17 матчей (0 голов) за национальную сборную Нигерии и ранее выступал за Челси (6 матчей во всех турнирах, 0 голов), Халл (46, 1) и Торино (69, 1).