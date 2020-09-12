Англия

"Шпоры" не смогли убедить Торино продать футболиста.

Торино отклонил предложение Тоттенхэма по нападающему Андреа Белотти, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Шпоры" предлагали итальянцам арендовать футболиста с правом выкупа за 50 миллионов евро, но туринцы рассматривают только варианты с продажей.

Андреа Белотти в прошлом сезоне провел 39 поединков, в которых отметился 22 голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что на итальянского нападающего также претендуют Манчестер Юнайтед и Интер.