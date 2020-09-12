Англия

Однако первоочередной опцией для "молотков" является Джеймс Тарковски из Бернли.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес подтвердил, что клуб заинтересован в защитнике Шахтера Николае Матвиенко, сообщает The Telegraph. Однако сейчас клуб ведет торги с Бернли по Джеймсу Тарковски.

"Мы стараемся подписать футболистов, которые улучшат наш состав, а не просто покупать ради покупок", — заявил Мойес.

"Я хочу заполучить футболистов, которые мне нужны. Если Бернли скажет "нет" и Шон Дайч скажет "нет" – тогда я с уважением отнесусь к их решению. Но да, мы уже сделали пару предложений по Тарковски. Понятное дело, есть лимит, который мы не станем превышать, но возможно, они примут цену до него".

Предполагается, что Вест Хэм готов заплатить за Тарковски 30 млн фунтов, а Бернли требует 50 млн.