Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке первого тура английской Премьер-лиги Ливерпуль одержал сложнейшую победу над Лидс Юнайтед (4:3).

Команды продемонстрировали результативный футбол, а главным героем встречи стал нападающий мерсисайдцев Мохаммед Салах, оформивший в ворота соперника хет-трик.

К слову, два гола египтянин записал за свой счет благодаря успешно реализованным пенальти.

Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль — Лидс:

Ливерпуль - Лидс 4:3

Голы: Салах, 4 (с пенальти), 33, 88 (с пенальти), ван Дейк, 20 — Харрисон, 12, Бэмфорд, 30, Клих, 66

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Матип, 89), Гомес, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон (Джонс, 66), Кейта (Фабиньо, 59) — Салах, Фирмино, Мане

Лидс: Меслие — Эйлинг, Кох, Стрюйк, Даллас — Филлипс — Кошта, Эрнандес (Робертс, 62), Клих (Шаклтон, 81), Харрисон — Бэмфорд (Родриго, 62)

Предупреждение: Фирмино