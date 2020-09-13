Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Ливерпуль — Лидс, Getty Images
13 сентября 2020, 00:53
В поединке первого тура английской Премьер-лиги Ливерпуль одержал сложнейшую победу над Лидс Юнайтед (4:3).
Команды продемонстрировали результативный футбол, а главным героем встречи стал нападающий мерсисайдцев Мохаммед Салах, оформивший в ворота соперника хет-трик.
К слову, два гола египтянин записал за свой счет благодаря успешно реализованным пенальти.
Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль — Лидс:
Ливерпуль - Лидс 4:3
Голы: Салах, 4 (с пенальти), 33, 88 (с пенальти), ван Дейк, 20 — Харрисон, 12, Бэмфорд, 30, Клих, 66
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Матип, 89), Гомес, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон (Джонс, 66), Кейта (Фабиньо, 59) — Салах, Фирмино, Мане
Лидс: Меслие — Эйлинг, Кох, Стрюйк, Даллас — Филлипс — Кошта, Эрнандес (Робертс, 62), Клих (Шаклтон, 81), Харрисон — Бэмфорд (Родриго, 62)
Предупреждение: Фирмино