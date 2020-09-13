Англия

Аргентинский голкипер продолжит карьеру в Бирмингеме.

Вратарь Арсенала Эмильяно Мартинес в ближайшее время станет игроком Астон Виллы. Об этом сообщают все авторитетные британские источники, включая The Athletic, Goal и The Telegraph.

28-летний аргентинец прошел медицинское обследование в новом клубе, а его трансфер обойдется бирмингемцам примерно в 20 миллионов фунтов.

Мартинес решил сменить клубную прописку с целью стать первым номером команды, поскольку Арсенал все-таки сделал ставку в пользу Бернда Лено.

В сезоне-2019/20 аргентинский голкипер сыграл в футболке "канониров" 23 поединка во всех турнирах, в которых он пропустил 24 гола и провел 9 "сухих" матчей.