Англия

Хавбек подписал соглашение до 2025 года.

Полузащитник Джек Грилиш продлил соглашение с Астон Виллой, сообщает официальный твиттер английского клуба.

Атакующий хавбек поставил подпись под пятилетним контрактом со "львами", который рассчитан до июня 2025 года.

Грилиш является воспитанником Астон Виллы, дебютировав в первой команде в мае 2014-го. Всего в составе бирмингемского клуба 25-летний игрок провел 187 матчей, забив 25 голов.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла объявила о подписании нападающего Брентфорда Олли Уоткинса.