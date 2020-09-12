Англия

"Львы" готовы начать переговоры по косовару.

Полузащитник Вердера Милот Рашица попал в сферу интересов Астон Виллы, сообщает Sky Sports.

Бирмингемский клуб планирует укрепить атакующую линию и готов начать переговоры по косовскому вингеру. Стоимость полузащитника оценивается в сумму около 20 миллионов евро.

Действующий контракт Рашицы с Вердером рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне 24-летний игрок провел 34 поединка в футболке "музыкантов", забив 11 голов и совершив 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла объявила о приобретении нападающего Олли Уоткинса.