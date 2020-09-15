Англия

Валлийский вингер может вернуться в стан "шпор".

Тоттенхэм обходит Манчестер Юнайтед в борьбе за Гарета Бэйл, сообщает ESPN.

"Красные дьяволы" сосредоточены на переходе Джейдона Санчо и рассматривают валлийца лишь в качестве запасного варианта.

Руководство лондонского клуба согласилось удовлетворить нужду Жозе Моуриньо в игроке атакующего плана.

Реал уже давно хочет расстаться с вингером и готов отпустить его за 18 миллионов фунтов. Более того, мадридцы готовы помогать новому клубу Бэйлу платить ему зарплату.

В минувшем сезоне Гарет провел 20 поединков в футболке мадридского клуба, отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Напомним, что в качестве замены для валлийца мадридский клуб рассматривает Рияда Мареза.