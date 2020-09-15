Валлийский вингер может вернуться в стан "шпор".
фото getty images
15 сентября 2020, 16:22
Тоттенхэм обходит Манчестер Юнайтед в борьбе за Гарета Бэйл, сообщает ESPN.
"Красные дьяволы" сосредоточены на переходе Джейдона Санчо и рассматривают валлийца лишь в качестве запасного варианта.
Руководство лондонского клуба согласилось удовлетворить нужду Жозе Моуриньо в игроке атакующего плана.
Реал уже давно хочет расстаться с вингером и готов отпустить его за 18 миллионов фунтов. Более того, мадридцы готовы помогать новому клубу Бэйлу платить ему зарплату.
В минувшем сезоне Гарет провел 20 поединков в футболке мадридского клуба, отличившись тремя голами и двумя ассистами.
Напомним, что в качестве замены для валлийца мадридский клуб рассматривает Рияда Мареза.