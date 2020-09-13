Испания

"Сливочные" намерены расстаться с валлийцем.

Реал Мадрид не рассчитывает на нападающего Гарета Бэйла и планирует расстаться с ним любым способом.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, руководство "сливочных" готово отпустить валлийца за 20 миллионов евро. По информации источника, в услугах 31-летнего игрока заинтересован Манчестер Юнайтед, который видит в нем альтернативу Джейдону Санчо.

Действующий контракт Бэйла с Реалом рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне нападающий провел 20 поединков в футболке мадридского клуба, отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал хочет подписать Рияда Мареза в качестве замены Бэйлу.