Испания

Мадридцы хотят заполучить алжирца.

Мадридский Реал всерьез заинтересован в услугах крайнего полузащитника Манчестер Сити Рияда Мареза, сообщает Footmеrcato.

По данным источника, "бланкос" видят в алжирском футболисте замену Гарету Бэйлу, но могут осуществить попытку провести трансфер только если валлиец покинет команду.

Отмечается, что продажа Бэйла — это главная цель Реала на текущее трансферное окно, но предложений пока что не поступало.

Ранее сообщалось, что Марез находится на самоизоляции, так как у него обнаружен коронавирус.