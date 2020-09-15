Испания

Гарет Бэйл может вернуться в Премьер-лигу.

Руководство Реала всерьез задумалось о перспективах Гарета Бэйла в клубе — сообщает Cadena Ser.

Зинедин Зидан не рассчитывает на валлийца, а клуб не горит желанием просто так платить ему огромную зарплату до завершения контракта летом 2022 года.

Конкретных предложений по Бэйлу у Реала нет, хотя Манчестер Юнайтед рассматривает Гарета как возможную замену Джейдону Санчо, если переход англичанина из Боруссии Д не состоится.

В идеале Реал хотел бы продать Бэйла за 20 миллионов евро, однако скорее всего речь будет идти об аренде, причем "сливочные", дабы избавиться от этого подверженного травмам любителя гольфа, готовы даже платить половину его зарплаты во время аренды.

В минувшем сезоне нападающий провел 20 поединков в футболке мадридского клуба, отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал хочет подписать Рияда Мареза в качестве замены Бэйлу.