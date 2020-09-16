Англия

Турецкий хавбек может усилить состав "лис".

Полузащитник Ромы Дженгиз Ундер в текущее трансферное окно может перебраться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, к подписанию 23-летнего турка близок Лестер, который договорился с "волками" об аренде их футболиста с обязательным выкупом на постоянной основе.

В минувшем сезоне Дженгиз Ундер провел 23 поединка в футболке Ромы, в которых забил три гола.

Ранее сообщалось, что в услугах турецкого хавбека заинтересован Кальяри, который готов начать переговоры с римским клубом.