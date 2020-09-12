"Островитяне" хотят подписать турецкого вингера.
Дженгиз Ундер, Getty Images
12 сентября 2020, 12:45
Полузащитник Ромы Дженгиз Ундер попал в сферу интересов Кальяри, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
"Красно-синие" хотят подписать турецкого вингера перед началом сезона и готовы начать переговоры с римским клубом. По информации СМИ, "волки" хотят выручить около 30 миллионов евро за своего футболиста.
Действующий контракт Ундера с Ромой рассчитан до июня 2023 года.
В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 23 поединка в футболке "джаллоросси", отличившись тремя голами.
Ранее сообщалось, что Кальяри договорился о трансфере защитника Интера Диего Година.