Англия

Форвард подтвердил, что мог перейти в стан "красных".

Нападающий Челси Тимо Вернер заявил, что имел все шансы присоединиться к другой команде в трансферное окно.

"Когда я решил покинуть Лейпциг, я разговаривал с разными клубами, также я вел диалог параллельно с тем, как общался с Челси. Я не хочу слишком много говорить о других командах".

"Конечно, были и другие клубы, такие как Ливерпуль, у которых отличная команда. Возможно, я мог бы вписаться в другой коллектив, но, в конце концов, я выбрал Челси, потому что это были лучшие решения, которые я мог принять", — цитирует Вернера Goal.

Напомним, Вернер и Кай Хаверц дебютировали в стартовом матче АПЛ, в котором Челси обыграл Брайтон.