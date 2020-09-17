Англия

"Горожане" могут подписать французского центрбека.

Защитник Севильи Жюль Кунде попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает издание The Telegraph.

"Горожане" планируют укрепить линию обороны до закрытия трансферного окна и рассматривают возможность подписания молодого центрбека. Клаусула француза в контракте с испанским клубом составляет 75 млн евро.

Интерес к 21-летнему игроку также проявляет Барселона.

Ранее сообщалось, что Ман Сити также начал переговоры с Атлетико по Хосе Хименесу.