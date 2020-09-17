Англия

Хавбек прокомментировал переход в лондонский клуб.

Полузащитник Кай Хаверц поделился эмоциями после перехода в Челси в это межсезонье.

Лондонский клуб приобрел молодого хавбека у Байера, заплатив за него около 75 миллионов фунтов.

"Конечно, это большая сумма, но для современного футбола это нормально. На меня она не будет оказывать никакого давления, я постараюсь показывать свою лучшую игру в Челси.

Для меня это большой шаг – перейти из Байера в АПЛ, здесь совсем другой футбол. Нужно немного времени, чтобы привыкнуть к лиге, но я жду выступлений с нетерпением.

Думаю, очень хорошо иметь такого тренера, как Лампард, с таким опытом в АПЛ. Он может давать мне подсказки, думаю, он поможет мне стать лучше как игрок. Я очень доволен, что он сейчас мой тренер", – рассказал Хаверц в интервью Sky Sports.