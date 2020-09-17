Англия

Нападающий может стать конкурентом Харри Кейна и в клубе.

Тоттенхэм связался с Саутгемптоном по поводу трансфера Дэнни Ингза, сообщает The Telegraph. В нем "шпоры" видят партнера и конкурента для Харри Кейна.

Саутгемптон не желает продавать своего лучшего бомбардира. В прошлом сезоне Ингз забил 22 гола, что составило 42% голов "святых" в Премьер-лиге.

Клубы уже обменялись игроками в это межсезонье: Саутгемптон выкупил Кайла Уокер-Питерса, а Тоттенхэм подписал капитана "святых" Пьера-Эмиля Хойбьерга.