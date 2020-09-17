Оба футболиста могут продолжить карьеру в Серии А.
Тьемуэ Бакайоко, Getty Images
17 сентября 2020, 17:54
Челси в ближайшие несколько дней намерен расстаться с несколькими футболистами. Как сообщает журналист Фабрицио Романо
, "синие" сейчас активно работают над продажами полузащитника
Тьемуэ Бакайоко и защитника Давиде Дзаппакосты.
По информации источника, 26-летний Бакайоко по-прежнему является главной целью Милана в текущее трансферное окно. Ожидалось, что француз перейдет в стан "россонери" на правах годичной аренды с опцией выкупа за 30-32 миллиона евро.
28-летний Дзаппакоста, в свою очередь, может вернуться в итальянскую Серию А, поскольку Дженоа намерена его арендовать и продолжает вести переговоры с Челси. Ранее сообщалось, что в подписании итальянца также заинтересована Аталанта.