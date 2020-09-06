Бергамский клуб может усилиться защитником "пенсионеров".
Давиде Дзаппакоста, Getty Images
06 сентября 2020, 22:22
Крайний защитник Челси Давиде Дзаппакоста, который провел прошлый сезон в Роме на правах аренды, может продолжить выступать в Серии А, однако в другом клубе.
Как сообщает Football Italia, переговоры по 28-летнему итальянцу начала Аталанта, которой не удалось подписать Рика Карсдорпа.
Стоит отметить, что Дзаппакоста уже выступал за бергамский клуб в своей карьере. В прошлом сезоне фулбек часто был травмирован, поэтому провел всего 9 поединков в чемпионате Италии.
Ранее появлялась информация, что Рома намерена продлить аренду Давиде Дзаппакосты.