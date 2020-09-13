Италия

"Россонери" могут усилить состав двумя футболистами Фиорентины.

Милан в текущее трансферное окно может подписать двух футболистов Фиорентины, а именно полузащитника Федерико Кьезу и защитника Николу Миленковича. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, "россонери" заинтересованы в этих игроках еще с мая этого года, но сербского центрбека "фиалки" оценивают в 40 миллионов евро, тогда как возможность осуществления трансфера итальянского хавбека более реальна.

Отмечается, что стоимость Кьезы значительно снизилась, поэтому Милан изучает возможность проведения данной операции.

Ранее сообщалось, что Наполи собирается сосредоточиться на подписании Федерико Кьезы, если уйдут Аркадиуш Милик и Калиду Кулибали. В Миленковиче же заинтересованы многие итальянские клубы, включая Интер.