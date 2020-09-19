Англия

Испанец прокомментировал переход в английский клуб.

Полузащитник Тиаго Алькантара поделился своими эмоциями после завершения перехода в Ливерпуль.

Мерсисайдцы заключили с испанским хавбеком пятилетний контракт, заплатив за него Баварии около 30 млн евро.

"Очень ждал перехода в Ливерпуль и очень счастлив находиться здесь. С годами хочется выигрывать как можно больше трофеев, и этот клуб соответствует моим амбициям. Такие люди, как Филиппе Коутиньо и Хаби Алонсо, помогли мне принять это решение.

Жду с нетерпением не только выхода на поле, но и начала тренировок с новыми партнерами, знакомства с тренером и его методами. Я хочу помочь ребятам показывать еще лучшую игру, если это возможно. И надеюсь, что я сам стану лучше.

Рад возможности поработать с Юргеном Клоппом. Постараюсь научиться у него и у команды как можно большему. Я создавал ему проблемы, когда он работал с Дортмундом в Бундеслиге, но в футболе случаются и успехи, и поражения. Например, в прошлом году мы вылетели от Ливерпуля", – приводит слова Тиаго официальный сайт клуба.