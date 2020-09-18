Полузащитник Баварии завершил переход в состав "красных".
Тиаго Алькантара, ФК Ливерпуль
18 сентября 2020, 18:15
Ливерпуль завершил подписание Тиаго Алькантары, сообщил официальный сайт мерсисайдской команды.
29-летний футболист подписал долгосрочное соглашение, ориентировочно на пять лет, а также стал вторым приобретением Юргена Клоппа во время трансферного окна.
Испанский полузащитник будет выступать за Ливерпуль под №6.
Отметим, что за своего футболиста Бавария получила порядка 30 миллионов евро.