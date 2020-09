Ливерпуль завершил подписание Тиаго Алькантары, сообщил официальный сайт мерсисайдской команды.

29-летний футболист подписал долгосрочное соглашение, ориентировочно на пять лет, а также стал вторым приобретением Юргена Клоппа во время трансферного окна.

Испанский полузащитник будет выступать за Ливерпуль под №6.

The moment you’ve all been waiting for…#ThiagoFriday 🤩 pic.twitter.com/s2tOCvnHta