Англия

Полузащитник Баварии завершил переход в состав "красных".

Ливерпуль завершил подписание Тиаго Алькантары, сообщил официальный сайт мерсисайдской команды.

29-летний футболист подписал долгосрочное соглашение, ориентировочно на пять лет, а также стал вторым приобретением Юргена Клоппа во время трансферного окна.

Испанский полузащитник будет выступать за Ливерпуль под №6.

Отметим, что за своего футболиста Бавария получила порядка 30 миллионов евро.