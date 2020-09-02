Лига наций

Футболисты "фурии рохи" продемонстрировали невероятную технику владения мячом.

Сборная Испании готовится к стартовому поединку Лиги наций против Германии. Одним из оружий испанцев должно стать владение мячом, и Тиаго с Родри подтверждают: это оружие в полной боевой готовности.

Матч Германия – Испания состоится 3-го сентября, а уже 6-го сентября команда Луиса Энрике примет сборную Украины в Мадриде на стадионе Альфредо Ди Стефано.

Возможно, после паузы на матчи сборных прояснится будущее Тиаго. Переговоры с Баварией о его трансфере ведет Ливерпуль, но пока что стороны не сошлись в сумме отступных. Вместе с тем, английские "красные" обсуждают переход в Барселону Жоржиньо Вейналдума, что может разблокировать покупку Тиаго.